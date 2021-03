Giorgioforever chiama a raccolta i “poetini tarantini”. Contest letterario, come partecipare

BAMBINI, BAMBINI, QUESTO MESSAGGIO È PER VOI! Parte così l’annuncio lanciato dalla Giorgioforever che chiama in causa i “poetini”, un termine affettuoso per definire scrittori e poeti in erba invitati a partecipare ad un contest letterario.

“Giocare con le parole è la tua passione? Scrivere ti dà felicità? Ti senti un po’ poeta o poetessa e sai inventare strofe, rime, con tanto incanto e fantasia? Se la risposta anche a una sola di queste domande è SÌ, il contest “Poetini tarantini”, promosso dall’associazione GIORGIOFOREVER, è l’occasione giusta per TE!” si legge nel bando.







Eccolo qui in versione integrale

OGGETTO

L’associazione GIORGIOFOREVER organizza il 1° contest letterario “Poetini tarantini” destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Al fine di dar voce e promuovere l’estro poetico-emozionale dei più piccoli, l’iniziativa vuole favorire la valorizzazione del patrimonio artistico- paesaggistico-culturale di Taranto.

MODALITÀ’ DI ADESIONE

Il tema su cui cimentarsi è “Vieni a spasso con me nella città dei due mari: bellezze, amore e poesia!”

La partecipazione è gratuita. Ogni giovane autore può aderire al contest con una sola poesia inedita da mandare, completa di titolo, in formato word, carattere Times New Roman 10 – all’indirizzo email: [email protected] entro e non oltre il giorno 02/05/2021.

L’opera deve essere accompagnata dal modulo di adesione (pdf in basso) Con la sottoscrizione del suddetto documento i genitori/tutori dei minori interessati autorizzano l’associazione GIORGIOFOREVER: a) alla pubblicazione in esclusiva del componimento poetico all’interno di un’antologia creata ad hoc (di cui si dice al punto 3) – completo di nome, cognome, età del partecipante. b) alla divulgazione dell’iniziativa (a mezzo siti, social network, stampa, tv, radio, etc.). I lavori sprovvisti di tale autorizzazione non verranno presi in considerazione. In tal caso, l’organizzazione declinerà ogni responsabilità..

PUBBLICAZIONE

“Poetini tarantini” non è un concorso con 1°, 2° e 3° classificato. Al contrario, vuole premiare con il podio più alto tutti gli aspiranti scrittori in erba. Per questo, le poesie ricevute – purché rispettino modalità e termine di invio stabiliti – saranno lette da un’apposita commissione e inserite, a pari merito, nessuna esclusa, in un’omonima raccolta che verrà editata successivamente. Un modo – per quanti lo vorranno – di assaporare, tra le pagine di questo libro, genuinità, spontaneità e fresca spensieratezza unica dell’età dell’innocenza e, al contempo, permettere che l’intero ricavato delle vendite sia devoluto alla ricerca oncologica pediatrica promossa dalla Fondazione Giorgio Di Ponzio.

INFORMAZIONI

Per dubbi, curiosità, o altro è possibile contattare la Fondazione GIORGIOFOREVER scrivendo a [email protected]