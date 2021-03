Giornata della Donna: perchè oggi, perchè la mimosa

L’idea di istituire una Giornata internazionale della donna è del febbraio 1909, su iniziativa del Partito socialista americano. L’anno dopo, la proposta viene rilanciata da Clara Zetkin nel corso della Conferenza internazionale delle donne socialiste, in Danimarca ( leggi qui l’iniziativa dei commercianti di Taranto).



Nel corso della Seconda conferenza delle donne comuniste (Mosca, 1921), viene approvata un’unica data, l’8 marzo, in ricordo del corteo contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo (1917). Successivamente, vari Paesi hanno tradizionalmente e culturalmente accostato la Giornata ad un evento, un fatto o una circostanza diversa, comunque tutti legali dalla stessa esigenza di ferma rivendicazione dei Diritti delle Donne. La scelta della mimosa risale 1946, quando le organizzatrici delle celebrazioni a Roma optarono per un fiore di stagione che costasse poco.