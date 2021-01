Gli azzurri alle Olimpiadi senza bandiera e come atleti indipendenti? Corsa contro il tempo per evitare questa umiliazione

Dopodomani, 27 gennaio 2021, potrebbe essere il giorno nero dello sport azzurro. Il Comitato olimpico internazionale, durante l’incontro dell’Esecutivo si esprimerà a Tokyo sul caso Italia. Malagò da mesi lo predica nel deserto, il suo allarme è spesso caduto nel vuoto: l’Italia rischia di finire ai margini del mondo sportivo.

Secondo alcuni organi di stampa, in verità, il Cio avrebbe già deciso: il Coni sarà sospeso? Gli atleti azzurri, fra qualche mese, gareggeranno alle prossime Olimpiadi senza bandiera, dunque come sportivi indipendenti?





La pessima figura è dietro l’angolo, frutto della riforma dello sport varata dal precedente Governo gialloverde (lo scorso novembre sono stati approvati i decreti attuativi dalla nuova maggioranza) riforma che stando al Cio mette a rischio l’autonomia dello sport in Italia (e l’autonomia è un principio universale e da sempre insindcabile per il Cio, leggi).

La sospensione comporterebbe inoltre uno stop ai fondi, minando il percorso che porta verso Milano-Cortina 2026. Urge decreto salva Coni, il Governo ha un giorno di tempo per evitare un’esclusione storica. (leggi anche qui)