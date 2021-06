Horizon Europe Seeds, l’Università di Bari investe 2 milioni di euro in ricerca

L’Università di Bari Aldo Moro, con il bando Horizon Europe Seeds, investe 2.000.000 di euro su bilancio interno di ateneo, per sostenere l’eccellenza della ricerca, incentivando la collaborazione tra ricercatori dell’Ateneo appartenenti a differenti aree culturali.

Un nuovo modello di ricerca, innovazione e sviluppo territoriale, che cambia le logiche di finanziamento interno della ricerca nella direzione della contaminazione tra linguaggi, saperi e culture e che ha da subito, incontrato l’interesse dell’intero territorio pugliese trasformandosi in Horizon Apulia.





L’iniziativa che vuole disegnare una visione nuova e partecipata dello sviluppo territoriale e delle politiche di innovazione incentivando quelle contaminazioni pubblico private, oramai necessarie a vincere assieme le grandi sfide globali, verrà presentata in un think tank, che si terrà il 23 giugno 2021 alle ore 9.30 nell’Aula Aldo Moro dell’Università di Bari, con i rappresentanti delle istituzioni, degli enti territoriali e del mondo imprenditoriale.

Sono già diverse le interlocuzioni avviate negli scorsi giorni tra ricercatori, enti ed imprese di aree e settori apparentemente distanti, almeno sino ad oggi, e che invece si riscoprono parimenti necessari per crescere insieme. È un primo importante risultato in un periodo complesso e inedito in cui o si vince assieme o si perde tutti.