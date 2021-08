(comunicazione Asl ore 9.20 del 5 agosto 2021) “Taranto, 5 agosto 2021 – Hub vaccinale Arsenale: terminati i lavori di manutenzione, l’hub funziona in modo regolare dalle 9:00. Gli appuntamenti previsti per oggi dalle 9:00 alle 11:00 potranno svolgersi in maniera regolare (foto repertorio Reg.Puglia)

Iniziati stamattina di buon’ora e già terminati i lavori di manutenzione, non prevedibili e non rimandabili, comunicati ieri sera presso l’hub vaccinale dell’Arsenale MM di Taranto. L’hub riprende quindi la sua attività dalle ore 9:00. Gli appuntamenti previsti nella fascia oraria 9:00-11:00 (e ieri sera spostati nella fascia oraria 17-19) sono confermati. In ogni caso, l’hub vaccinale Arsenale MM oggi sarà attivo fino alle ore 19:00.