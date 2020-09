I diari segreti in un libro, domani i figli di Andreotti allo Yachting

L’Angolo della Conversazione propone il libro “I diari segreti” edito da Solferino e dal 27 agosto in libreria. Si tratta degli appunti inediti di Giulio Andreotti, vanno dal 6 agosto 1979 al 22 luglio 1989, quando Andreotti assume la guida del suo sesto Governo.

Ospiti allo Yachting Club, domani sera, Serena e Stefano, due dei figli dell’ex senatore a vita, curatori del volume, che custodiscono le memorie del padre. Dopo la sua morte (2013) si sono trovati di fronte ad una marea di appunti e pensieri annotati giorno per giorno da Andreotti su fogli, agende e quaderni affiorati da uno sgabuzzino dell’appartamento di corso Vittorio Emanuele II, a Roma: un vero e proprio archivio che in parte hanno deciso di pubblicare al termine di un’accurata selezione e catalogazione cronologica. “I diari segreti” ripercorrono dieci anni intensissimi della vita politica di Andreotti e diventano la storia narrata dall’interno, non solo d’Italia, ovviamente, in un periodo cruciale della Repubblica, ma anche degli Stati Uniti da Carter e Reagan, dell’URSS da Breznev a Gorbaciov, della rivoluzione iraniana, dell’eterno conflitto in Medio Oriente, della tormentata costruzione di un’unità europea. I diari raccontano anche la vita quotidiana dell’uomo che per oltre mezzo secolo ha dominato la scena politica italiana. Il libro è uno spaccato del Novecento, dal quale emerge chiaramente la rete sterminata di relazioni con leader anche mondiali che Andreotti aveva e coltivava, aiutandoci a conoscere un po’ meglio la figura-simbolo della Prima Repubblica. Con Serena e Stefano Andreotti dialogherà Enzo Ferrari, direttore responsabile di Taranto Buonasera. Nel corso della serata è previsto un intervento di Emanuele di Palma, presidente della BCC di San Marzano, storico partner della rassegna culturale dello Yachting Club, quest’anno patrocinata dal Comune di Taranto. Nel rispetto della normativa anti-Covid e dei protocolli di sicurezza è possibile prenotare – fanno sapere gli organizzatori – i posti a sedere inviando un messaggio whatsapp con nome e cognome, indirizzo anagrafico e recapito telefonico al numero infoline dello Yachting Club 335/6386685. Appuntamento per domani, ore 21.