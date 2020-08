“I miei figli spiegati a un razzista”, la Nobile al Mediterranea Festival

Domani alle ore 21, Frontemare, pendio La Riccia, parte Mediterranea Festival.

Ospite della prima di MF è Gabriella Nobile, presidente di Mamma per la pelle, con il libro I miei figli spiegati a un razzista (Feltrinelli) in cui raccoglie la propria storia e quella di altre mamme i cui figli sono vittime delle più svariate forme di discriminazione. Dialoga con l’autrice Aldo Zappulla, comunicatore sociale, in coordinamento con Tiziana Magrì Founder DONNA A SUD e coorganizzatricedel MF. Interviene (reading e testomonianza) Gennaro Giudetti, operatore umanitario che si occupa di migrazioni e difesa dei diritti umani nelle zone di conflitto. Collabora da anni con Operazione Colomba-Corpo Nonviolento di Pace in zone di conflitto. E’ la storia di una coppia bianca con due figli neri: una donna si trasferisce a Milano da Taranto e diventa un’imprenditrice. Insieme a suo marito sceglie e si lascia scegliere da Fabien, nato in Congo, e da Amelie, nata in Etiopia. È una famiglia come tutte le altre: ci sono le abitudini, i litigi, gli scherzi, gli errori e le scoperte meravigliose che accompagnano la crescita di ogni bambino. Eppure, l’Italia che Gabriella Nobile racconta è attraversata dall’intolleranza, dalla discriminazione e dalla brutalità fisica e verbale. Siamo costretti ad aprire gli occhi: nel nostro paese la minaccia del razzismo non si è mai spenta… Per info: [email protected]