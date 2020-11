Il bollettino covid di oggi: in Puglia 26 decessi e 850 nuovi positivi

Aggiornamento covid 5 novembre 2020. In Puglia sono stati registrati oggi 7.543 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus:

850 casi positivi, dei quali 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 in provincia BAT, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.





Sono stati registrati 26 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 586.802 test.

7.323 sono i pazienti guariti.

14.823 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.935, così suddivisi:

9.410 nella Provincia di Bari;

2.482 nella Provincia di Bat;

1.578 nella Provincia di Brindisi;

5.427 nella Provincia di Foggia;

1.591 nella Provincia di Lecce;

2.282 nella Provincia di Taranto;

163 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

