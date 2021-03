Il Casarano strappa un punto allo Iacovone. Taranto, un quasi gol e niente più

Il Taranto si mangia un gol, macina decine di palloni ma non fa paura. Il Casarano fa poco nel primo tempo, niente nel secondo tempo… ma non soffre più di tanto. E alla fine si porta via un punto, forte delle due gare ancora da recuperare. (foto Aurelio Castellaneta).

Unico sussulto il rigore in movimento fallito da Tissone su assit di Falcone. Il resto è calcio a sprazzi, tattica vaporosa e corsa vana dietro al pallone. Gara di vertice, gara di fatto equilibrata. Prevalenza territoriale dei padroni di casa, certo. I tarantini ci hanno creduto ma non hanno costruito granchè. Buona l’interdizione, intermittente la costruzione. Diaby ha perso troppi palloni, Tissone a duello mediano con Bruno. Marsili è il solito leone (velenosa la sua punizione nel primo tempo) ma non può tenere il suo ritmo per 100 minuti. Maluccio Diaz. Falcone è lontano dalla migliore condizione, Ferrara è il solito affidabile. A destra Guaita (sfortunato) out troppo presto. Versienti chiamato poco in causa. Rizzo da rivedere, pochi i minuti a disposizione. Santarpia, forse, doveva entrare prima. La difesa ha patito appena due angoli consecutivi sul finale di primo tempo.





Dal Casarano ci si aspettava qualcosa di più.. ma un punto allo Iacovone oggi è dorato, visto il secondo tempo dei salentini. Mercoledì prossimo il Taranto recupera contro il Molfetta (Iacovone, ore 14.30). Vincere.

TARANTO-CASARANO 0-0

TARANTO: Ciezkowski; Boccia, Guastamacchia, G. Rizzo, Ferrara; Diaby (83’ Santarpia), Tissone (65’ N. Rizzo), Marsili; Guaita (20’ Versienti), Diaz, Falcone (83’ Matute). A disp.: Caccetta, Shehu, Silvestri, Mastromonaco, Corvino. All. Laterza.

CASARANO: Pitarresi; Syku, Mattera, Longhi; Pagliai, Argento (77’ Tascone), Bruno (83’ Giacomarro), Feola, Quacquarelli (74’ Lobjanidze); Favetta (87’ Negro), Rodriguez (52’ Mincica). A disp: Guido, Galfano, Figliomeni, Ficara. All. Orlandi.

Risultati e classifica