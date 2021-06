Il Club dei cerca-cose, progetto per bambini ideato da tre donne pugliesi

Una nuova iniziativa editoriale destinata ai più piccoli e con un’impronta decisamente green, vede protagoniste tre professioniste pugliesi. Si chiama “Il Club dei Cerca-cose” ed è nato da un’idea di Anna Delli Noci (Taranto), affinata con la designer e illustratrice Roberta Cagnetta (Terlizzi) e con la giornalista e scrittrice Alessandra Macchitella.

“Ho ideato il Club – spiega Anna Delli Noci – per aiutare piccoli e grandi a passare più tempo in natura e a sviluppare un dialogo sulle sfide del nostro presente. Come? Divertendosi! Ho condiviso la mia idea con una illustratrice e una scrittrice e sono nate le Avventure per posta. Vogliamo aiutare a crescere le bambine e i bambini con consapevolezza, empatia e libertà, avventura dopo avventura. Celebriamo con il nostro lavoro l’arte di porsi una montagna di domande e la curiosità di provare a rendere il mondo un posto più giusto, equo e sostenibile. Il nostro spirito guida è Pippi Calzelunghe: la prima Cerca-cose al mondo”.





I temi sono ispirati all’Agenda 2030 dell’Onu per sviluppare pensiero critico, consapevolezza e competenze chiave per il futuro, puntando sulla difesa dell’ambiente, la lotta alle diseguaglianze, la pace, la giustizia e l’educazione.

La vera innovazione del progetto è costituita da un aspetto molto tradizionale e cioè le “Avventure per posta”, gioco postale sull’ambiente per bambine e bambini dai 6 anni in su.

“Le Avventure – spiegano in una nota stampa le promotrici del progetto – sono ecologiche, made in Puglia, durevoli e ricordano il gusto di ricevere la posta. Diversi studi infatti dimostrano che i bambini che imparano dagli scritti su carta sviluppano più concentrazione e rafforzano un dialogo più ricco con gli adulti. L’emozione dell’attesa, l’effetto sorpresa e l’esperienza tattile di aprire una busta a proprio nome è un momento di condivisione, di scoperta e di gioco per tutti”.

Il progetto è vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Le Avventure per posta sono ordinabili dal sito www.ilclubdeicercacose.com al costo di 16.90 euro.

La busta contiene un kit per compiere emozionanti missioni in casa e all’aperto, da soli o in compagnia. Come? Attraverso una storia, una mappa con adesivi, oggetti misteriosi, tesserini e distintivi di fine missione. La prima Avventura “Alla ricerca dei fiori perduti” porterà a scoprire la biodiversità e perché siamo tutti interconnessi, che cosa sono i community garden e come far ritornare le farfalle e le api nelle città.