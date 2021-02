Il commissario Ricciardi, tra i vicoli tarantini, seguito da 6 milioni di spettatori

Per trovare la Napoli del Ventennio, D’Alatri ha scelto gli splendidi vicoli della Città Vecchia di Taranto, che si conferma location ideale per il Cinema e la Tv alla ricerca di fascino architettonico, luce, colore e suggestione scenica (la seconda puntata, andata in onda ieri sera).

Il commissario Ricciardi, tratto dalla penna di De Giovanni, fa boom di ascolti e vince la serata televisiva. Su Rai 1, ieri sera, Il commissario Ricciardi ha registrato una media di quasi 6 milioni di telespettatori: share 23,47% battendo nettamente Grande Fratello Vip 5 che su Canale 5 ha registrato 3.432.000 telespettatori: share 20,35%.