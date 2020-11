Il Covid divide l’Italia in tre: ecco le regioni nelle fasce di rischio

Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta da venerdì sono zone rosse. Sicilia e Puglia con arancioni.

Il resto d’Italia sarà zona gialla. Nessuno in zona verde, ovvero nessun angolo d’Italia è al sicuro da questa seconda ondata, per dirla con Conte.

Ecco la ripartizione resa poco fa dal premier e ordinata dal ministro della Sanità. Le nuove prescrizioni saranno in vigore da venerdì 6 novembre.