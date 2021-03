Il Cus batte Formia e punta su Cassino

Primo posto solitario in classifica ribadito ieri sera al Palafiom. Il Cus Jonico Basket Taranto, nel posticipo della seconda giornata della fase2 del campionato di serie B girone D, ha battuto la Beta Formia per 80-64 dopo una gara messa in chiaro nei primi due quarti.



Dopo l’intervallo chiuso a +20, merito al Formia di non aver mai mollato: squadra giovane e capace di portarsi anche sotto verso il finale (foto Ufficio Stampa Cus Jonico – di Aurelio Castellaneta)

Coach Olive parte con Stanic, Duranti, Matrone, Azzaro e Morici. Coach Di Rocco risponde con Digno, Tamburrini, Laguzzi, Cimminella e Jovovic.





Inizio perfetto dei rossoblu con Matrone e Azzaro e la tripla di Stanic per il 9-0, poi dopo la tripla di Jovovic ecco ancora scatenarsi Azzaro con 5 punti di fila che costringono coach Di Rocco al time out. Pausa che non ferma il CJ che allunga sul 23-5 con la schiacciata di Duranti e il canestro ancora di Azzaro. E c’è anche la firma di Pellecchia sul 27-7 che chiude il primo quarto e di fatto la partita.

L’esordiente Manuel Diomede si presenta subito con una tripla. Taranto sembra poter dominare (30-7). Intervallo sul 45-25.

Diomede apre le danze della ripresa ribadendo il massimo vantaggio CJ a +22, prima della tripla di Scampone che comunque preannuncia una Formia più viva. Ed infatti Digno e Cimminella approfittano del calo di Taranto per riportare sotto gli ospiti, con un break importante fino (18-6) con tanto di tripla di Laguzzi per il -10. Coach Olive fiuta il pericolo e richiama in campo le torri: segna Azzaro, due in fila per Matrone con tanto di schiacciata assistita da Longobardi, e ancora Azzaro per il 61-44 del terzo quarto.

Nell’ultimo quarto il copione si ripete. La tripla di Manisi spinge Taranto di nuovo al +20. Nuovo calo e nuova rimonta di Formia trascinata da Cimminella che dimezza il gap. Poi Ianuale infila la tripla del -7 che spaventa un po’ il CJ, ci pensa Duranti a rispondere per le rime con la tripla che spegne ogni velleità avversaria. Taranto può festeggiare la vetta: domenica in campo a Cassino.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 2^ giornata Seconda Fase

Frata Nardò-BPC Virtus Cassino 76-62

Pall. Pavimaro Molfetta-Geko PSA Sant’Antimo 91-79

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Scandone Avellino 70-73

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Pozzuoli 90-86

Mastria Sport Academy Catanzaro-Real Sebastiani Rieti 54-83

Alpha Pharma Bisceglie-Virtus Arechi Salerno 66-80

CJ Basket Taranto-Meta Formia 80-64

EPC Action Now Monopoli LUISS Roma rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA

CJ Basket Taranto 30

Real Sebastiani Rieti 28

Frata Nardò 24

Virtus Arechi Salerno 20

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 20

Alpha Pharma Bisceglie 18

Pall. Pavimaro Molfetta 14

Geko PSA Sant’Antimo 14

BPC Virtus Cassino 14

LUISS Roma 12

Meta Formia 12

Virtus Pozzuoli 10

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8

Mastria Sport Academy Catanzaro 8

EPC Action Now Monopoli 6

Scandone Avellino* 6

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno (3^ giornata seconda fase):

28/03/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

28/03/2021 18:00 Meta Formia-Mastria Sport Academy Catanzaro

28/03/2021 18:00 Cassino-CJ Taranto

28/03/2021 18:00 Virtus Pozzuoli-Frata Nardò

28/03/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

28/03/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-EPC Action Now Monopoli

28/03/2021 18:00 Scandone Avellino-Pall. Pavimaro Molfetta

LUISS Roma-Alpha Pharma Bisceglie rinviata a data da destinarsi