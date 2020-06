Il Cus ingaggia Bruno Duranti

Tre colpi in una settimana. Il CJ Basket Taranto chiude bene i primi sette giorni del suo mercato.

Ecco infatti Bruno Duranti, ala italobrasiliana, classe 1993 (1.97cm) nell’ultima stagione con il Basket Palermo, in serie B (girone A). Dopo il play Nicolas Stanic e il lungo Ferdinando Matrone si tratta dunque del terzo arrivo a Taranto in vista della prossima stagione di B.





Bruno Duranti (foto fermo immagine del video pubblicato dal Cus Jonico) è nato a Maceiò in Brasile ma come ricorda lui stesso è ‘vissuto quasi sempre in Italia tranne che dai 5 ai 10 anni a Salvador’. Doppio passaporto quindi per la nuova ala cussina che arriva dalla grandissima scuola e fucina di talenti cestistici che è la Stella Azzurra Roma dove ha debuttato in Serie B nel 2011 prima di ricevere la chiamata da Ferentino che gli è valsa il salto di categoria in DNA. Nel 2014, invece, la ripartenza in Serie C con la maglia di Campli. In Abruzzo cresce come giocatore e come rendimento: conquista la promozione in B fino alla finale playoff: 10 punti a partita nel 2016-17 dove incontra anche il Cus Jonico mettendo a segno 17 punti al PalaMazzola contro la squadra rossoblu. Nella stagione successiva approda a Palestrina chiudendo con 6.2 punti di media e ancora playoff. Due anni fa a Salerno, ancora in B e ancora ai playoff e infine l’ultima stagione, “monca” causa covid, con la maglia della Green Basket Palermo dove ha viaggiato con una media di 14.