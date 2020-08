Il Cus ingaggia Pellecchia, play 17enne brindisino

Il CJ Basket Taranto ingaggia il giovanissimo Andrea Pellecchia, playmaker. E’ il secondo under (il primo) a disposizione di coach Olive.

Pellecchia è nato a Brindisi nel 2003. Nell’Aurora di Fabio Minieri ha mosso i primi passi nelle giovanili vincendo da protagonista tre campionati: Under 13, Under 14 Elite e Under 15, e guadagnandosi la convocazione nelle selezione pugliese per il Trofeo delle Regioni. Due anni fa il salto tra i “grandi”: va in prestito dall’Oxygen Bassano, dove oltre a continuare la trafila nelle giovanili. Sfiora lo scudetto U16 Eccellenza, proprio a Taranto, e raggiunge le finali nazionali U18. Viene così aggregato alla prima squadra veneta impegnata nel campionato di serie C Gold mettendo insieme minuti ed esperienza. Lo scorso anno il ritorno a casa, con la Dinamo Basket Brindisi dove si mette in evidenza nel campionato di Serie C Silver (25 punti nella vittoria contro la Diamond Foggia). Pellecchi a taranto si misuerrà con play di spessore, sarà per lui una grande esperienza in B a soli 17 anni. E a due passi da casa..