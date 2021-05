Il Cus Jonico non vuole fermarsi, semifinali per l’A2: il programma

Anche la semifinale contro Cividale si deciderà nel giro di giorni. La serie comincerà domenica prossima al Palafiom (ore 19), gara 2 al martedì successivo (Palafiom, ore 18.30).

Venerdì 4 giugno sarà la volta di gara 3 sul parquet friulano ed eventuale gara 4 domenica 6 giugno, sempre a Cividale. In caso di “bella, le due squadre si rivedranno al Palafiom mercoledì 9 giugno.





“Sono molto contento per la prima storica semifinale conquistata dal CJ Basket in serie B, un obiettivo importante per la società, la squadra e tutta la città di Taranto”. Coach Davide Olive giustamente soddisfatto dopo il 3-1 con la Goldengas Senigallia nei quarti di finale playoff del campionato di serie B.

Un risultato giunto al termine di una serie che ha visto un Cus irriconoscibile sul finale di gara 2 (persa) salvo poi andarsi autorevolmente a prendere le semifinali nelle Marche, con due convincenti vittorie di fila. “Credo che aver perso in malomodo gara 2 – dice il tecnico – ci ha dato quella scossa per reagire, abbiamo interpretato nel migliore dei modi le due gare in trasferta, vincendo sopra di 20 entrambe le partite ma soprattutto dominando dal primo all’ultimo possesso o quasi”.

Olive rende l’onore delle armi alla squadra di coach Ruini: “Complimenti a Senigallia che finchè ha avuto benzina nelle gambe ha offerto una bella pallacanestro, sapendoci mettere in difficoltà, ma noi sapevamo che non potevamo vanificare quanto di bello fatto in stagione, non potevamo rischiare di veder svanire i sacrifici fatti finora. Per questo siamo andati a casa loro determinati, giocando una grande pallacanestro, condita da tanta intensità e ottime percentuali specie al tiro da fuori”.

Fra quattro giorni gara 1 delle semifinali contro la temibile Gesteco Cividale di coach Pillastrini (“grande allenatore” sottolinea Olive) : “Dopo esserci goduti queste ore di recupero psicofisico – spiega il coach – ci stiamo mettendo a lavorare duro in allenamento per farci trovare pronti a questo altro importante appuntamento, troveremo di fronte una grande squadra e una grande società”. Insomma difficile e per questo più affascinante. Siamo alle semifinali, del resto. Gara 1 domencia prossima al Palafiom (foto Cus-Senigallia di Aurelio Castellaneta – diffusa dall’ufficio stampa del Cus Jonico Taranto).