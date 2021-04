Il Cus Jonico supera l’esame della Luiss

Il candidato parta a razzo nel primo periodo, rallenti nel secondo, registri la decisa reazione degli avversari nel terzo… trovi dunque la soluzione nel quarto periodo per vincere una partita più complicata del previsto. Fosse stato un esame, la traccia più o meno sarebbe stata questa.

Esame superato, ad ogni modo, ieri sera al Palafiom per il quintetto tarantino. Il Cus Jonico vince ancora nella fase 2 della serie B ma deve fare gli straordinari nel quarto periodo, visto il deciso e vibrante ritorno (difesa tosta e tiro ritrovato) del quintetto della Luiss Roma, che in avvio sembrava aver già messo in remi in barca. Invece…





(foto Aurelio Castellaneta) Vittoria doveva essere, vittoria comunque è stata. Con un pizzico di fatica inaspettata specie dopo l’inizio alla grande, si diceva. Il CJ Basket Taranto torna in testa al girone D del campionato di serie B Old Wild West, agguantando nuovamente Rieti. Al Palafiom arriva il 18° successo contro la Luiss Roma nel posticipo della 6° giornata della seconda fase a due giornate oramai dal termine della regular season.

Cus trascinato ieri da Morici (22 punti) in doppia cifra con Diomede 14. Matrone ha dominato a rimbalzo (17). Tato Bruno a referto dopo quasi due mesi di assenza. Tra le file della Luiss Roma da sottolineare la prestazione di Martino, 17 punti e Tredici (11). E la capacità collettiva di reazione, dopo un inizio da dimenticare.

Coach Olive ha schierato all’inizio Morici, Matrone, Stanic, Diomede e Azzaro. Coach Paccariè ha risposto con Pasqualino, Martino, Infante, Murri e Di Carmine.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 6^ giornata Seconda Fase

Pall. Pavimaro Molfetta-BPC Virtus Cassino 75-78

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Virtus Pozzuoli 75-67

Alpha Pharma Bisceglie-Real Sebastiani Rieti 87-92

Frata Nardò-Geko PSA Sant’Antimo 66-65

EPC Action Now Monopoli-Meta Formia 88-61

Mastria Sport Academy Catanzaro-Virtus Arechi Salerno 83-92

CJ Basket Taranto-LUISS Roma 64-51

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Scandone Avellino rinviata al 09/05/2021 18:00

CJ BASKET TARANTO – LUISS ROMA 64-51 (18-4, 31-18, 44-36)

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 22 (5/8, 1/2), Manuel Diomede 14 (2/3, 3/6), Alessandro Azzaro 9 (3/6, 1/4), Bruno Duranti 8 (2/3, 1/7), Ferdinando Matrone 4 (2/4, 0/0), Santiago Bruno 4 (2/2, 0/1), Nicolas Manuel Stanic 3 (0/3, 1/4), Milos Divac 0 (0/0, 0/1), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

LUISS Roma: Andrea Martino 17 (4/8, 1/5), Gianluca Tredici 11 (4/5, 1/5), Marco Pasqualin 6 (0/3, 2/7), Riccardo Murri 5 (2/2, 0/1), Francesco Infante 4 (2/11, 0/0), Domenico D’argenzio 3 (0/2, 1/4), Lorenzo Rota 3 (0/0, 0/0), Alessio Di Carmine 2 (1/3, 0/0), Francesco Gellera 0 (0/0, 0/0), Leonardo Di Francesco 0 (0/1, 0/1), Daniele De Robertis 0 (0/0, 0/0). All. Paccariè.

Arbitri: Pietro Rodia di Avellino e Alex Naftali di Torino. Parziali: 18-4, 13-14, 13-18, 20-15. STAT TA: Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Ferdinando Matrone 17) – Assist: 20 (Nicolas Manuel Stanic 9). STAT RM: Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Riccardo Murri, Francesco Gellera 9) – Assist: 10 (Andrea Martino 3).

CLASSIFICA:

CJ Basket Taranto 36 18-2

Real Sebastiani Rieti 36 18-2

Frata Nardò 32 16-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-7

BPC Virtus Cassino 22 11-9

Virtus Arechi Salerno 22 11-9

Alpha Pharma Bisceglie 20 10-9

LUISS Roma 18 9-9

Geko PSA Sant’Antimo 18 9-10

Meta Formia 16 8-12

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-12

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 6-14

Virtus Pozzuoli 12 6-14

Scandone Avellino* 8 7-12

EPC Action Now Monopoli 8 4-15

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-16

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

PROSSIMO TURNO (7^ GIORNATA SECONDA FASE):

25/04/2021 18:00 LUISS Roma-Mastria Sport Academy Catanzaro

25/04/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto

25/04/2021 18:00 Scandone Avellino-Frata Nardò

25/04/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

25/04/2021 18:00 Meta Formia-Alpha Pharma Bisceglie

25/04/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-EPC Action Now Monopoli

25/04/2021 18:00 Virtus Pozzuoli-Pall. Pavimaro Molfetta

25/04/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola Reggio Calabria