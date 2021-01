Il Cus Jonico vince anche la nona

Finale thrilling, ancora una volta vincente. Nona vittoria consecutiva in campionato contro la Frata Nardò nell’anticipo della nona giornata di campionato di serie B, girone D2. Una gara che Cus jonico Taranto sembrava poter vincere quasi a mani basse, forte in difesa e decisa in attacco.

Nell’ultimo quarto, dopo aver tenuto per gran parte della gara, la doppia cifra di vantaggio con Stanic (25 punti) e l’accoppiata Matrone-Azzaro (13 e 15 pti), Nardò rientra in gioco con Coviello (15 punti), Burini (13) e Fontana (9) e raggiunge il sorpasso. Taranto non molla e chiude sul + 4.





CJ BASKET TARANTO – FRATA NARDÒ 76-72

CJ Basket Taranto: Nicolas Manuel Stanic 25 (8/14, 1/3), Alessandro Azzaro 15 (3/7, 1/1), Ferdinando Matrone 13 (6/11, 0/0), Santiago Bruno 12 (3/5, 2/5), Nicolas Morici 8 (3/5, 0/1), Bruno Duranti 3 (1/2, 0/3), Nicola Longobardi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/2, 0/0), Simone Fiusco 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Frata Nardò: Riccardo Coviello 15 (0/2, 4/6), Federico Burini 13 (2/5, 3/4), Edoardo Fontana 12 (3/7, 1/2), Niccolò Petrucci 9 (0/4, 3/12), Marcelo Dip 8 (2/2, 0/1), Emmanuel Enihe 8 (2/3, 1/3), Riccardo Bartolozzi 7 (3/5, 0/0), Goran Bjelic 0 (0/0, 0/0), Mauro Stella 0 (0/1, 0/0), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0). All. Battistini.

Arbitri: Mirko Picchi di Ferentino (FR) e Andrea Bernassola di Roma. Parziali: 19-14, 19-11, 20-17, 18-30. TA: Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Nicolas Morici 10) – Assist: 10 (Nicolas Morici 5). NA: Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Emmanuel Enihe, Riccardo Bartolozzi 8) – Assist: 12 (Niccolò Petrucci 4)

CLASSIFICA

CJ Basket Taranto 18

Alpha Pharma Bisceglie 12

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 12

Frata Nardò 10

Pall. Pavimaro Molfetta 6

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4

Mastria Sport Academy Catanzaro 4

EPC Action Now Monopoli 0