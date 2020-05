Il David premia il grande cinema, ecco i vincitori

Bellocchio, Lo Cascio, Favino, Ciprì, Golino, Trinca sono alcuni dei premiati di questa edizione 2020 del David di Donatello, premio nazionale del cinema che come sempre riconosce adeguatamente il rapporto tra qualità e favori del pubblico, senza rincorrere il marketing di cassetta a tutti i costi.

Il cinema italiano, che vive una grande fase di ritorno alla sua consolidata tradizione, come tutti i settori sta patendo gli effetti della pendemia ma i numeri per un pronto riscatto ci sono ttuti, basti leggere l’elenco dei riconoscimenti andati ieri sera in diretta su Rai Uno.





MIGLIOR FILM Il traditore

MIGLIOR REGIA Marco BELLOCCHIO – Il traditore

MIGLIORE ATTRICE protagonista Jasmine TRINCA – La dea fortuna

MIGLIOR ATTORE protagonista Pierfrancesco FAVINO – Il traditore

MIGLIORE ATTRICE non protagonista Valeria GOLINO – 5 è il numero perfetto

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA Luigi LO CASCIO – Il traditore



SCENEGGIATURA originale – Il traditore Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLOMIGLIORE SCENEGG. non originale – Martin Eden Maurizio BRAUCCI, Pietro Marcello

PRODUTTORE Il primo re – GRØENLANDIA, RAI CINEMA, MIGLIORE REGISTA esordiente Phaim BHUIYAN – Bangla

FOTOGRAFIA Daniele CIPRÌ – Il primo re

SCENOGRAFIA Dimitri Capuani – Pinocchio

MIGLIOR musicista Il Flauto Magico di Piazza Vittorio – L’orchestra di p.zza Vittorio

MIGLIOR canzone originale Diodato Che vita meravigliosa – La Dea fortuna

COSTUMISTA Massimo CANTINI PARRINI – Pinocchio

TRUCCATORE Dalia COLLI, Mark COULIER – Pinocchio

ACCONCIATORE Francesco PEGORETTI – Pinocchio

MONTAGGIO Francesca CALVELLI – Il traditore

SUONO Il primo re

EFFETTI VISIVI Theo DEMERIS, Rodolfo MIGLIARI – Pinocchio

MIGLIOR DOCUMENTARIO Selfie – Agostino FERRENTE

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO Inverno – Giulio MASTROMAURO

MIGLIORE FILM STRANIERO Parasite – Bong Joon Ho

DAVID GIOVANI Mio fratello insegue i dinosauri – Stefano CIPANI