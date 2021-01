“Il giardino dei bisbigli”, installazione artistica a Porta Napoli

Il 30 e 31 gennaio 2021 sarà accesa l’installazione dell’artista Ezia Mitolo dal titolo “Il giardino dei bisbigli” nuovo progetto inedito, omaggio a Taranto e al comparto urbano di Porta Napoli.

Inteso come intervento d’arte urbana incentrato sulle relazioni, “Il giardino dei bisbigli” si inserisce nel solco dei progetti installativi che da anni l’artista realizza site specific in contesti istituzionali e informali pubblici e privati. Il primo “giardino” di Porta Napoli che può crescere, fiorire, trasformarsi con la cura e l’attenzione collettiva.





SCULTURE MOBILI

E’ stata ricreata una scena al chiuso, popolata di sculture mobili proiettate verso l’esterno. L’installazione di Ezia Mitolo si presenta come immagine viva e sonante di un interno animato, vetrina luminosa verso la strada in questo periodo deserta.

“Si tratta – spiega una nota stampa – di una composizione di figure antropomorfe ispirate al mondo vegetale e animale, disposte dietro uno schermo fluttuante che ne restituisce le singolari ombre: un dialogo tra corpi in metamorfosi che attengono al vocabolario di forme e al portato di senso delle tante opere di Ezia Mitolo”.

PORTA NAPOLI E MERCATO NUOVO

Un intervento artistico che ha trovato il sostegno di “Mercato Nuovo”, hub culturale gestito dall’associazione culturale Musicasetta. Un luogo d’incontro dove condividere cultura e rinnovate forme di socialità in una zona periferica della città (Porta Napoli, ndr) che si estende tra l’area industriale e i Due Mari.

Un progetto partito dalla riqualificazione di un ex magazzino per il deposito merci, diventato uno spazio che accoglie un grande palcoscenico e un’area living con una proposta che si lega alla musica contemporanea, alle arti visive e performative.

Un legame, quello con l’area di Porta Napoli, su cui insiste anche l’artista Ezia Mitolo. “L’opera mantiene una vocazione analogica e di contatto fisico con lo spazio che la ospita. E’ costituita di carta e materiali di recupero, luce, sonorità tangibili e parole sussurrate. Si allontana volutamente dalla faccia digitale che delle persone, delle esperienze e delle città viviamo in questi mesi aridi di contatti”.

“Il giardino dei bisbigli – spiega ancora la nota stampa di Mercato Nuovo – in questi giorni in cui essere prudenti, è un’opera sulla soglia. Soglia che separa e allo stesso tempo collega. All’arte è concesso di oltrepassarla e di aprire la porta, facendo in modo che si immagini al di dentro.

Incorniciato nel portone d’ingresso, sotto l’arco centrale di via Mercato Nuovo 30, l’intervento sarà visibile transitando negli orari di apertura consentiti (18.00-21.00). Il pubblico è invitato a non sostare nelle adiacenze, ma a fruire dell’opera e a viverne gli stimoli come se fosse un ulteriore punto panoramico di Taranto”.