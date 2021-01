Il Libro Possibile dona in beneficenza il ricavato della XIX edizione del Festival

Si è tenuta nel Padiglione della Regione Puglia della Fiera del Levante di Bari, la cerimonia di devoluzione in beneficenza del ricavato della XIX edizione del Libro Possibile.

il Festival si è svolto dall’8 all’11 luglio 2020, a Polignano a Mare. Dei 7.633 euro di proventi, 5.690 euro sono stati convertiti in libri e materiale interattivo per le attività culturali nelle scuole degli ospedali della Regione Puglia.





I restanti 1.943 euro sono stati destinati alla Lega del Filo d’Oro, centro socio-sanitario residenziale di Molfetta per l’assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità sensoriali.

A ritirare le somme, rispettivamente: Maria Iaia, dirigente scolastico Scuola Polo XXVI circolo didattico Monte San Michele Di Bari – Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari; Sergio Giannulo, direttore della Lega del Filo d’Oro di Molfetta.

Hanno partecipato alla cerimonia: Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità e benessere animale Regione Puglia; Vito Montanaro, direttore dipartimento promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti; Rosella Santoro, direttrice artistica Festival Il Libro Possibile; Gianluca Loliva, presidente Associazione culturale Artes.

Il Festival del Libro Possibile 2020 è stata la prima manifestazione culturale, di respiro nazionale, a ripartire in presenza dopo il lockdown dello scorso anno. Un’edizione coraggiosa, quindi, che ha riportato nelle piazze intellettuali e pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid.

Per far sì che ciò si svolgesse in sicurezza, secondo le norme anti-contagio, è stato necessario introdurre per la prima volta l’obbligo di prenotazione per il pubblico, con relativo biglietto di 3 euro.

L’intero ricavato è stato devoluto in beneficenza, in armonia con lo spirito e le finalità del Libro Possibile: promuovere la lettura e assicurare la fruizione libera e indiscriminata di contenuti culturali.