Il MArTA di Taranto “live” su TikTok

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto continua la sua attività di edutainment.

Dopo aver superato il lockdown imposto dalla pandemia, raddoppiando – grazie ad un forte incremento digitale dell’offerta culturale del Museo – addirittura gli introiti prodotti in presenza, il MArTA si dedica al pubblico più eterogeneo, organizzando con la creator Valentina Raso (@valentinaraso), esperta in viaggi e con oltre 600.000 followers al seguito, un’esclusiva LIVE doppia su TikTok





La LIVE sara’ trasmessa in contemporanea sul profilo TikTok del Museo (https://www.tiktok.com/@martamuseo) e su quello di Valentina.

La LIVE del MArTA e Valentina Raso sarà una prima nel suo genere: per la prima volta, infatti, in diretta su TikTok, arte e tecnologia si incontrano in un racconto alla scoperta delle innovative soluzioni del MArTA Fablab.

Nella diretta che sarà on line il 13 maggio alle ore 18.00, infatti, lo scrigno di storia del MArTA si aprirà fornendo non solo uno scorcio interessantissimo sui reperti, ma anche il racconto di come cambia la fruizione, lo studio e la valorizzazione di questi capolavori del passato, attraverso la tecnologia, il digitale e la stampa 3D.

Ad oggi, in meno di 3 anni, TikTok raggiunge oltre 100 milioni di persone a livello mensile in Europa, ed è diventata la piattaforma di riferimento per la condivisione e la fruizione di video brevi abbracciando un pubblico sempre piu’ variegato.

La community di TikTok, infatti, col tempo, è cresciuta e si è arricchita sia dal punto di vista dei contenuti sia in termini di creator: dai giovani fino ai nonni, talenti in erba e artisti affermati, istituzioni e musei, appassionati di ogni forma d’arte e scienza, viaggiatori instancabili, sportivi, o comici, sono ormai tantissimi i creator di ogni età che hanno trovato nella piattaforma un luogo di espressione.

I contenuti che condividono su TikTok si distinguono per la capacità di intrattenere, divertire e educare il pubblico e il mese di maggio è dedicato su TikTok alla scoperta e al racconto dell’arte in tutte le sue forme con diverse attivazioni, trend e hashtag e dirette streaming da seguire.

“TikTok ha una capacità di permeabilizzazione nel pubblico dei giovanissimi straordinaria – dice Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – sta a noi fornire contenuti interessanti alleggerendo un linguaggio e provando a compiere un’operazione di democrazia culturale”.

Esperimenti riuscitissimi che abbinano cultura, creatività e divertimento sono già stati compiuti da altri importanti musei europei come il Prado di Madrid, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Naturkundemuseum di Berlino, il Grand Palais di Parigi e le italianissime Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Giovedì parleremo però con una esperta di viaggi e sarà il viaggio verso questo mondo che per molti ragazzi è lontano o incomprensibile ad affascinarci di più – continua la direttrice del MArTA – e chissà se a più di qualcuno non verrà il desiderio di venire a Taranto per compiere questo viaggio in presenza e non soltanto dietro lo schermo del proprio device.