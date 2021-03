“Il metodo Catalanotti”, Montalbano torna su Rai1

Torna in tv, una delle produzioni più seguite in Italia e apprezzate all’estero, Il Commissario Montalbano.

Nato dalla straordinaria penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, Montalbano torna protagonista su Rai1. “Il metodo Catalanotti” è il nuovo attesissimo film tv, tratto dall’omonimo romanzo (Sellerio Editore). La regia è firmata da Alberto Sironi e Luca Zingaretti.





Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti. Il film tv andrà in onda in prima visione e in prima serata lunedì 8 marzo.

Ad affiancare Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta l’affiatatissimo gruppo di attori che ha reso negli anni “Montalbano” un vero e proprio cult. Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

Nel nuovo capitolo di indagini, il commissario e i suoi uomini sono chiamati a fare luce sull’omicidio di un uomo, ucciso con una coltellata al petto.

Tutto parrebbe condurre al giro dell’usura, ma troppe cose non tornano. Per venire a capo della matassa di indizi e assicurare alla giustizia il colpevole, Salvo dovrà andare oltre le apparenze e indagare nelle pieghe della vita del defunto e nelle sue “ossessioni” per il teatro e l’arte tragica.

Intanto l’arrivo di una nuova giovane collega, interpretata dall’affascinante Greta Scarano, scuote profondamente Montalbano. (Credits: l’immagine a corredo di questo articolo è tratta da rai.it/ufficiostampa)