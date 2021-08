Il museo MArTA di Taranto piace anche al popolo del web

Negli anni dell’emergenza Covid, i viaggi, le esperienze di visita, la fruizione dei beni culturali, sono cambiate. Il turismo di prossimità è diventato importante. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA per il 2021 si aggiudica il Travellers’ Choice Best of the Best, ovvero il riconoscimento conferito da Trip Advisor per le esperienze più richieste ed apprezzate in tutto il mondo.

Ne dà notizia una nota stampa del museo. “Il risultato – si legge – è il frutto di milioni di recensioni di viaggiatori, passate al vaglio dalla più grande piattaforma di viaggi del mondo. Quest’anno il MArTA conquista la categoria de il meglio del meglio e rientra di fatto nel 10% delle esperienze mondiali maggiormente consigliate in relazione all’offerta fornita, al servizio offerto, alla qualità e alla soddisfazione dei visitatori, alle attrazioni e alle esperienze proposte.





Per stabilire i vincitori dei premi Travellers’ Choice Best of the Best, Tripadvisor usa un algoritmo che tiene conto della qualità, della quantità e dell’attualità delle recensioni e delle opinioni pubblicate dai viaggiatori su Tripadvisor in un periodo di 12 mesi e pertanto assegna il premio riferendosi alle esperienze di viaggio 2020″.

Soddisfatta la direttrice Eva Degl’Innocenti. “Eccellere in questo periodo – dice – significa aver dato alla crisi mondiale l’opportunità di trasformarsi in una occasione di analisi e crescita e l’esperienza di visita al Museo è diventata anche l’introduzione proseguire il viaggio sul territorio. E’ una vittoria che tutto lo staff del Museo, i nostri collaboratori ed esperti esterni, condividono con il territorio e che ci fa comprendere che Taranto sta rinascendo grazie alla cultura”.