“Il rumore delle chiavi”, Monfredi e Morrone ospiti di Un libro in Giardino

Terzo appuntamento, domani sera, per Un Libro in Giardini, rassegna letteraria che ha già ospitato Augusto Ressa e Angelo Mellone.

Giovedì 12 agosto 2021, dunque, Un libro in Giardino aprirà villa Nastri-Casiello a Luigi Monfredi, tarantino, giornalista Tg1, con il libro “Il rumore delle chiavi”, scritto con il protagonista di una incredibile e drammatica vicenda giudiziaria (leggi qui), Domenico Morrone, anche lui ospite domani 12 agosto. Lla rassegna è organizzata in collaborazione con Librerie Mandese. Dialogheranno con gli autori, Fabrizio Nastri e Annarita Digiorgio. Si entra per invito, start ore 19.