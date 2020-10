Il Sorrento si porta via tre punti. Taranto sterile

Il Sorrento raccoglie ciò che non semina. Il Taranto semina ma non sa raccogliere. Un classico della letteratura pallonara: corri, spingi, macini campo ma non vedi quasi mai la porta da vicino.

E quando la vedi, Stracqualursi si fa ipnotizzare dal portiere sparando a colpo sicuro… ma a salve. Appena due i sussulti, firmati da Lagzir e dalla distanza. Anche Santarpia si è mosso bene. Ma la fase offensiva richiede cinismo. Proprio quello che ha premiato il Sorrento (foto copertina di Aurelio Castellaneta).





Il primo tempo finisce 0-0 ma il Taranto dà l’impressione di poterla risolvere agevolmente. Il Sorrento non perviene, del resto, il tabellino è l’impronta di una squadra concentrata che guarda, attende e spera.

Poi, la ripresa che non ti aspetti. Il Taranto non spinge come dovrebbe e per di più regala una punizione inutile sulla bandierina destra. Il primo gol dei campani è un colpo di testa comodo ed efficace. E siamo all’unico concreto merito dei rossoblu, la reattività: al vantaggio del sorrentino Cacace risponde Matute con una zampata sotto porta. Ma saranno gli ospiti a non mollare, sfruttando la ripartenza e una dimenticanza: troppo solo, Liccardi, a sinistra, tanto da aver spazio e tempo per accentrarsi e segnare d’intero destro, sotto l’incrocio: un gol-sentenza bello da far male (chiedere ai 239 paganti). Il Taranto tenta una nuova reazione ma è sterile. Domina gli spazi, tiene il pallone ma non costruisce niente di che. Alla fine vince il Sorrento, che non ruba nulla e merita la sufficienza piena che però genera il miglior risultato possibile. Il Taranto con un po’ di fortuna avrebbe potuto vincerla. Ma non è alla fortuna che bisogna affidare le proprie speranze. Una sconfitta che insegna, insomma. Siamo solo alla quarta giornata.

TARANTO-SORRENTO 1-2

RETI: 69′ Cacace (S), 71′ Matute (T), 78′ Liccardi (S)

TARANTO: Sposito; Boccia, Guastamacchia, Caldore, Ferrara; Matute, Marsili; Lagzir (58′ Falcone), Acquadro (80′ Serafino), Santarpia (58′ Mastromonaco, 90″ Diaby); Stracqualursi (56′ Alfageme) Panchina: Stasi, Rizzo, Shehu, Marino. All. Laterza.

SORRENTO: Scarano, Ale. Gargiulo, Cacace, Mezavilla; Basile, La Monica, Camara, Masullo; Mancino (57′ Masi); Alf. Gargiulo (58′ Liccardi), Cunzi (88′ Procida). Panchina: Orazzo, Cesarano, Terminiello, Somma, Stefanski, Cassata. All. Fusco,