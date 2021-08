Il Taranto ingaggia De Maria, terzino scuola Inter

Vincent De Maria è un nuovo calciatore rossoblù. Il terzino sinistro, classe ’99, vestirà la maglia rossoblù nelle prossime due stagioni.

Nato a Bollate (Milano) era in forza alla Giana Erminio totalizzando 23 presenze nella scorsa stagione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, De Maria vanta diverse esperienze in Serie C e Serie D.





Al momento, questa la rosa a disposizione di mister Laterza:



Confermati: Guastamacchia (d), Marsili (c), Versienti (c), Ferrara (d), Mastromonaco (c), Serafino (a), Santarpia (a), Falcone (a), Diaby (c). Arrivi: Longo (c. Lavello), Loliva (p. Bisceglie), Benassai (d. Pontedera), Tomassini (d. Roma), Italeng (a. Atalanta), Granata (d. Cavese), Saraniti (a. Palermo), Chiorra (p. Empoli), De Maria (d. Giana Erminio), Faiello (c. Real Aversa), Labriola (c. Napoli), Ghisleni (a. Atalanta).

REPORT ALLENAMENTO del 3 agosto 2021

Ottavo giorno di lavoro per i ragazzi di mister Laterza. Doppia sessione consueta sul manto dello Stadio Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Il gruppo ha iniziato la sessione con la ginnastica posturale, in seguito, si è focalizzato sul lavoro tecnico ed infine, sulle ripetute aerobiche. Nel pomeriggio possessi, tattica e partita a metà campo.

Due allenamenti congiunti in programma il Giovedì 5 agosto e Lunedì 9 agosto 2021 (porte chiuse).