Il Taranto ingaggia Giuseppe Giovinco e Manuel Cannavaro

Giuseppe Giovinco è un calciatore rossoblù. Così come Manuel Cannavaro.

Lo ha confermato il Taranto poco fa. L’attaccante, classe ’90, sarà in riva allo Ionio per le prossime due stagioni. Nato a Torino, vanta 292 presenze in Serie C.

Nell’ultima stagione con il Renate, ha collezionato 32 presenze mettendo a segno 5 goal. Carrarese, Pisa, Tuttocuoio, Catanzaro, Matera, Imolese, Ravenna ed appunto Renate, queste le maglie indossate nella sua carriera. Giuseppe Giovinco è fratello dell’ex calciatore di Juve e Nazionale.





Manuel Cannavaro, figlio di Paolo e nipote di Fabio (grande dinastia!) è un centrocampista, classe 2002, e vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 21/22.

Nei giorni scorsi, il Taranto ha chiuso l’accordo con Walter Zullo. Difensore, classe ’90, nato a Benevento, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lavello in Serie D. Difensore centrale, vanta 183 presenze in Serie C. Avellino, Pistoiese, Fano, Cremonese, Sudtirol, Monza e Como nella sua biografia.