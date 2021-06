Il Taranto sale in serie C

Aveva vinto il campionato di serie D nel 1995, conquistando anche lo scudetto. Poi due ripescaggi, frutto di due ottimi secondi posto: uno per la C/2 (1999/2000 con Carrano in panchina) e l’altro per la Lega Pro (2015/2016 con Cazzarò in panchina. Oggi la squadra di mister Laterza leggitima il primato a Venosa, battendo il Lavello 3-2 al termine di una partita complicata e vinta con il cuore e la voglia di prendersi questa promozione meritata.

Non è stata una delle migliori prestazioni: ma poco… anzi nulla importa! Il Taranto doveva vincere e lo ha fatto. II Taranto sale in serie C e raggiunge le pugliesi Bari (derby che manca da quasi 30 anni) e Foggia, nonchè Catanzaro, Palermo, Avellino, Cosenza, Catania.. ed altre piazze di rilievo della terza serie italiana.





Il Taranto ha vinto, Taranto oggi fa festa (in foto il 4-2 di domenica scorsa con Cerignola, praticamente il primo tempo del trionfo di oggi). Hanno segnato Corado, G.Rizzo e lo juniores Santarpia.