Il Taranto si è rimesso in moto, adesso dovrà accelerare

Dovrà correre, correre e correre ancora… per rincorrere il calendario. Il destino del Taranto passa inevitabilmente dalle quattro partite che non ha giocato a causa del covid. La vetta del resto è a sei punti, i rossoblu ne hanno dodici a disposizione per rimettersi prepotentemente in carreggiata.

La speranza è che la sqaudra possa recuperarle non tutte d’un fiato, in questo senso la decisione della Lega D si fa determinante perchè ci sono anche i turni ordinari da rispettare. Si auspica buon senso, magari con la ripartizione dei recuperi spalmati da qui a maggio.





Intanto il gruppo è tornato in campo dopo 40 giorni di stop. Ieri pomeriggio, ad Altamura, la squadra di mister Laterza è apparsa robusta, ben schierata ma in comprensibile affanno dopo la sosta forzata. Però ha osato e ha rischiato, giocandosela. Con un pizzico di fortuna avrebbe anche potuto vincere.. ma questo 0-0 – su un campo difficile – va letto come un buon auspicio per il prossimo futuro. Mercoledì ospiteranno il Francavilla allo Iacovone (ore 14.30). Serve una vittoria, per ripartire davvero. In accelerazione. Delle dieci partite sinora giocate, il Taranto ne ha vinte 5, pareggiate 4 e persa 1.