Il Taranto stasera a Francavilla per la Coppa Italia

Comincia stasera la stagione calcistica del Taranto. In attesa del debutto in C (domencia prossima, 29 agosto, allo Iacovone con la Turris, ore 20.30) i rossoblu giocheranno stasera a Francavilla Fontana nel primo turno della Coppa Italia di categoria.

Terminato l’allenamento di rifinitura, ieri Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Virtus Francavilla (palla a centro ore 21.00).





CONVOCATI