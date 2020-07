Il Taranto torna in campo e riparte da Montervino e Laterza

C’è da recuperare il rapporto con una tifoseria giustamente amareggiata. Ci sono errori da non ripetere. C’è da riannodare un filo, insomma, ed è quello rossoblu per antonomasia sulla latutidine tarantina.

Massimo Giove, presidente ed Enzo Sapia, vicepresidente, lo sanno. E la città deve anche sapere, come è stato ribadito poco fa in conferenza stampa, sulla terrazza del circolo Sottufficiali della Marina Militare, che alcune squadre non si stanno iscrivendo ai vari campionati… e che altre rischiano di non farlo a causa della crisi finanziaria ingigantita dal post covid. Il Taranto, sperando di superare i suoi stessi limiti e di lasciarsi alle spalle i detriti della passata stagione (e delle precedenti..) dunque ci riprova. E resta in campo.





Non c’è Pagni, annunciato e disannunciato nel ruolo di ds nel giro di qualche settimana. C’è Montervino, tarantino doc, ex alfiere in campo e già alla sua terza volta da dirigente rossoblu. La novità è data dal volto e dal nome del mister, un giovane che a Fasano ha costruito bene riportando la squadra dalla Promozione alla D. Proprio dalla Selva nei giorni scorsi è arrivato l’esterno Corvino, per adesso l’unico nuovo calciatore contrattualizzato. Seguiranno novità, giorno per giorno. Sperando sia un anno calcistico sereno, prima di tutto sereno. E sarebbe già un gradito cambio di rotta rispetto al racconto degli ultimi anni…