In bici per scoprire il paesaggio di “Torre Mattoni” a Marina di Ginosa

Appuntamento il 18 luglio a Marina di Ginosa con la cicloescursione a Torre Mattoni assieme ai membri all’ASD Genusia Bike. L’evento, patrocinato dal Comune di Ginosa, è gratuito e rientra nel calendario estivo dell’Ente intitolato “Cultura e Paesaggio’’.

Gli organizzatori raccomandano l’utilizzo di mountain bike. Obbligatorio l’utilizzo di un casco di protezione. Partenza prevista per le ore 17,30 presso l’ex Blue Moon, in C.da Marinella. “Torre Mattoni – si legge in una nota stampa – e l’area di pertinenza, che comprende la pineta e il lago naturale, rappresentano un unicum del nostro patrimonio paesaggistico, storico e archeologico.





Attraverso questa breve cicloescursione (8 km circa in totale) si mira a far scoprire non solo l’area lagunare e la Torre, ma anche l’area della pineta che conduce alla stessa mediante un percorso sterrato di libero accesso. Il tutto, in sella alla propria bicicletta, con la guida ‘dei membri del Genusia Bike Team. Un’esperienza unica che coniuga sport, paesaggio e turismo sostenibile e di prossimità per scoprire in maniera inedita le bellezze naturalistiche e storiche del territorio di Marina di Ginosa”.