In palestra dal 25 maggio, teatri e cinema ok dal 15 giugno

‼️ Fase 2 – ecco alcune novità annunciate da Conte poco fa:

il prossimo 25 maggio riaprono le palestre e le piscine mentre il 15 giugno riaprono cinema e teatri seguendo le prescrizioni. A livello locale saranno sempre determinanti le ordinanze locali.





✅ Conferenza stampa di Giuseppe Conte ancora in corso. Ecco cambia da lunedì prossimo ‘nella consapevolezza che la curva può tornare a salire. Ma dobbiamo accettare il rischio altrimenti non potremmo ripartire. Non possiamo aspettare il vaccino, il tessuto sociale ne uscirebbe gravemente danneggiato’ . Video FB …