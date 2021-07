In provincia di Taranto 267mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale

Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.08 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 94,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.573.498.

La campagna vaccinale in provincia di Taranto conta, in totale, oltre 607mila dosi di vaccino. “Rispetto a questo dato – si legge in una nota stampa della Regione – oltre 267mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale”.





“Ieri pomeriggio, sono state somministrate quasi 3600 dosi di vaccino negli hub, così distribuite: a Taranto 561 presso la SVAM, 487 presso l’Arsenale; 671 dosi a Martina Franca, 681 a Grottaglie, 386 a Manduria, 379 a Massafra, 434 presso l’hub di Ginosa. Stamattina sono state somministrate oltre 5300 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 932 presso la SVAM e 976 presso l’Arsenale; 670 dosi a Martina Franca, 525 a Grottaglie, 669 a Manduria, 824 a Massafra, 755 presso l’hub di Ginosa”.