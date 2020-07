In Puglia altre otto persone positive al covid

Due giorni fa 9, ieri 13, oggi altri 8. Il bollettino covid odierno conferma che il virus in Puglia ha ripreso a circolare.



Lunedì prossimo, sarà sottoscritta una convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Interno, “per una serie di azioni rivolte al contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e la sinergia con le Forze dell’ordine” annunciano intanto da Bari.





I numeri di oggi sabato 25 luglio 2020: sono stati registrati 1843 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati

8 casi positivi: 2 nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia e 3 nella provincia di Lecce.

Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 227533 test. 3961 sono i pazienti guariti. 77 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4586 così: 1.502 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

671 nella Provincia di Brindisi;

1180 nella Provincia di Foggia;

540 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 25-7-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/kWIvh