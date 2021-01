In Puglia nasce la prima biblioteca della comunicazione

Sarà incardinata all’interno della Biblioteca regionale, la Teca del Mediterraneo, aperta a tutti i cittadini pugliesi, in particolare, agli studenti degli Istituti scolastici e del Master in giornalismo dell’Ordine della Puglia.

Lo scopo è offrire un’opportunità di approfondimento tematico e di riflessione sul mondo della comunicazione e sugli strumenti del comunicare.





“Nei tempi che stiamo vivendo – ha detto la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone – emerge in maniera sempre più netta quanto le scelte dei registri comunicativi e gli strumenti di comunicazione possano incidere significativamente sulle comunità. Abbiamo quindi bisogno di osservare e studiare per avere sempre più mezzi per orientarci”.

VARIETA’ DI TEMI E VOLUMI

Duecento volumi su temi della comunicazione scelti dal Corecom, in collaborazione con il dipartimento Forpsicom dell’Università di Bari. I libri esaminano le trasformazioni degli ultimi anni del comparto massmediologico, del linguaggio televisivo e radiofonico, della comunicazione politica, della sociologia della comunicazione.

Ma anche dell’immagine della donna nel racconto nei mezzi di comunicazione, della pubblicità, della storia della comunicazione, della comunicazione politica nell’era digitale, della disinformazione, delle controculture femminili, degli stereotipi in pubblicità, dei media digitali, di media e minori, della fabbrica dell’informazione in genere, del populismo digitale, della post-verità, fake news, big data.

“La nostra società – ha aggiunto la Presidente del Corecom, Lorena Saracino – dipende sempre più macroscopicamente dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sia per il suo funzionamento che per il suo sviluppo”.

COME CONSULTARE I LIBRI

È possibile consultare i testi disponibili sul catalogo del sito della Biblioteca regionale e su quello del Corecom. Il Corecom, inoltre, metterà a disposizione del pubblico anche la consultazione delle proprie ricerche realizzate negli anni.

Ma la “biblioteca della comunicazione” non è la sola novità. A partire da quest’anno, per la prima volta, vedrà la luce anche la Borsa di studio per giovani laureati pugliesi. Possono concorrere quanti abbiano elaborato una tesi magistrale sul tema della comunicazione.

La borsa di studio vuole essere un incentivo al perfezionamento professionale e scientifico dei giovani laureati pugliesi. Ovviamente sulle materie inerenti le attività del Corecom: comunicazione politica e istituzionale, media e minori, mass media e cultura digitale.