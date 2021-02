Inquinamento ex Ilva Taranto, il Tar respinge il ricorso di Mittal

La Ringhiera non segue più la cronaca tradizionale. Lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi. Uniche eccezioni saranno, abbiamo spiegato, notizie di interesse generale come quella che segue e che riguarda lo stabilimento ex Ilva di Taranto.

La prima sezione del Tar di Lecce (Tribunale amministrativo regionale), ha respinto il ricorso di ArcelorMittal contro l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Taranto del 27 febbraio 2020.





L’ordinanza aveva come oggetto il “Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex ILVA – Arcelor Mittal di Taranto – emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”.

In relazione alla sentenza emessa dal TAR della Puglia, ArcelorMittal Italia ha fatto sapere che “promuoverà immediatamente appello presso il Consiglio di Stato contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto”.