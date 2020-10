Oltre 30mila i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono stati accertati 31.084 casi su 215mila tamponi: 199 i morti. Più di mille i ricoveri in ospedale: 95 in terapia intensiva.

In Veneto sono stati registrati più di 3mila contagi (3.012). Anche in Campania: 3.186. Incrementi registrati anche in Toscana (+2.765) Emilia Romagna (+1.763) Umbria (+729) e Puglia (+791).