Italia, Natale con chi puoi: tutte le regole dal 21 dicembre al 6 gennaio

Ecco il decreto (stavolta non è un Dpcm) che ridisegna il calendario del Natale italiano (come già avvenuto in mezza Europa).

Saremo tutti in zona rossa dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, nonchè il 5 e il 6 gennaio. Limite alla circolazione all’interno dei Comuni, come avveniva durante il lockdown di primavera. Si esce per comprovate ragioni. Ci sono deroghe (leggi in basso).

Dal 21 dicembre sono già vietati gli spostamenti tra Regioni.

























Il 28-29-30 dicembre e il 4 gennaio saranno in vigore le regole della zona arancione: saranno concessi gli spostamenti all’interno dei Comuni. Ristoranti e bar resteranno chiusi per tutto il periodo, possibile l’asporto.

Deroga agli spostamenti

Per consentire le visite a parenti e congiunti nei giorni di Natale, alcune deroghe. Nei giorni festivi e prefestivi (dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021) lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di DUE persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Sanzioni da 400 a 1000 euro per chi nonm rispetta queste norme.