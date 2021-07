Italia-Spagna, un classico degli Europei: i precedenti

Italia, Spagna, Danimarca e Inghilterra si giocheranno il titolo continentale di calcio nella final four di Wembley, circostanza che rende i padroni di casa leggermente favoriti sui contendenti, vista anche la capienza allargata per l’occasione (in foto di copertina, Raiplay – programmazione Eurpoei 2020 – page sito).

Le semifinali si disputeranno martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio prossimi. La finale è programmata per domenica 11 luglio. Gli Europei di calcio da alcune edizioni non prevedono la finale per il terzo posto.





Semifinali

Italia-Spagna (21:00, martedì 6 luglio, Londra)

Per la quarta volta consecutiva, dal 2008, Italia e Spagna incrociano il loro destino ai campionati Europei. Negli Anni Ottanta, Gianluca Vialli firmò la vittoria sugli iberici, in Germania (1-0, Europei 1988).

EURO 2008: la Spagna vince 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 ai quarti di finale (Vienna). EURO 2012: pareggio per 1-1 nella fase a gironi, a Danzica. La finale, a Kiev, finirà invece 4-0 per la Spagna con l’Italia ridotta in 9 uomini sul finire di gara. EURO 2016: 2-0 per gli azzurri agli ottavi di finale (Parigi).

Inghilterra-Danimarca (21:00, mercoledì 7 luglio, Londra)

Inghilterra e Danimarca si sono incontrate una volta agli Europei (0-0) nel 1992 a Malmoe.

Finale

Italia/Spagna vs Inghilterra/Danimarca (21:00, domenica 11 luglio, Londra)