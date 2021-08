Jonio Jazz Festival, live a Maruggio

Continuano gli appuntamenti della XII edizione dello JONIO JAZZ FESTIVAL. Questa volta l’appuntamento è a Maruggio, lunedì 23 agosto alle ore 21,00 in Piazza del Popolo a Maruggio (Taranto), con il progetto “Jazz Around the World” (accesso libero con green pass).

L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Maruggio. Il progetto “Jazz Around the World” è un viaggio, attualissimo, attraverso le culture musicali diverse ed inclusive dei popoli e delle nazioni. Interpreti del progetto sono: Cristina Lacirignola (voce); Mino Lacirignola (tromba/flicorno); Andrea Gragiulo (pianoforte/arrangiamenti); Nico Ctacchio (contrabbasso); Vincenzo Lanzo (batteria).





Il repertorio percorrerà un viaggio nello spazio e nel tempo (dall’ Europa all’America Latina, dalla Russia sino al Sud Africa) esplorando il multiforme mondo del Jazz, idioma musicale senza confini e sempre attento alle diversità.

Per informazioni: 338 8533 892; [email protected]; [email protected] Info Point MARUGGIO: 328 413 9171