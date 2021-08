La battaglia del XVI secolo, due week end “storici” nell’Oasi dei Battendieri

(foto archivio Cavalieri diffusa dall’ufficio stampa dell’evento) Armi, rievocatori, narrazioni, giochi, musica ed enogastronomia nei due week end di living history. Un cammino e una narrazione. Torna con qualche novità lo storico evento “La Battaglia dell’XI secolo”. Quest’anno tema centrale saranno “I Racconti” con una formula modificata rispetto alla sola battaglia tra Normanni e Bizantini.

Duplice appuntamento nei week end del 28 e 29 agosto e dell’ 11 e 12 settembre a Taranto. Nell’Oasi dei Battendieri (curcummarpiccolo), tra le sponde del mare e le acque sorgive carsiche del fiume Cervaro, i visitatori saranno connessi in un unico circuito fatto di storie, rievocatori, personaggi, spettacoli e degustazioni. Armi e soldati in questa rappresentazione storica «in living action» dell’XI secolo delle ricche terre del sud Italia. In particolare, degli scontri per il loro possesso.





In compagnia di rievocatori storici, sarà possibile vivere un percorso interattivo nell’epoca dove il pubblico potrà prendere parte alle diverse attività laboratoriali: dal tiro con l’arco ai giochi del tempo. E poi scontri di milites, racconti, armature, sfarzose vesti dei nobili bizantini e ambiziosi normanni del Nord. Al termine, uno spettacolo serale tra intrattenimento musicale, artistico, narrativo di artisti performer e degustazione enogastronomica di ispirazione storica. Al calar del sole, tra gli ulivi e le suggestioni della macchia mediterranea, il pubblico- accompagnato dalle melodie medievali di Musica Historica- potrà assistere alla narrazione delle gesta di uomini e delle vicende accadute nell’anno Mille attraverso quattro racconti teatralizzati. Il 28 agosto e l’11 settembre andrà in scena “Boemondo I e la Crociata”, il 29 agosto “Fiumi di Sangue” e il 12 settembre “Oria Fumosa”.

Il percorso nel tempo, sia sabato che domenica, avrà inizio alle ore 17 e terminerà alle 21 circa. Si potrà comunque usufruire dei servizi di degustazione sino alle 23. Ingresso 9 euro, gratis per bambini sotto gli 8 anni e accompagnatori disabili. Ticket on line //www.eventbrite.it/e/biglietti-la-battaglia-dellxi-secolo-i-racconti-166043383229 e per info 340.5556114.

“L’evento, a cura dell’Associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine è patrocinato da Comune di Taranto e Regione Puglia e sostenuto dall’assessorato regionale all’Industria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni culturali – si legge nella nota – Rientra nel progetto ‘Taras lives again’ promosso dall’associazione. Partner sono l’Università di Foggia- Dipartimento di studi Umanistici vincitore del progetto “Fish and Chips Cultural Heritage Identity and Participated Societies” e l’istituto Pitagora di Taranto. Preziosa la collaborazione dell’associazione Oasi dei Battendieri”.