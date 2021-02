“La città di vapore”, un libro di racconti inediti per l’Italia di Carlos Ruiz Zafon

Con “L’ombra del vento” aveva conquistato fama mondiale. Lo scorso anno Carlos Ruiz Zafon è deceduto. Esce in libreria da martedì 9 febbraio, il libro “La città di vapore” (Mondadori).

E’ una raccolta di racconti inediti per l’Italia dello scrittore spagnolo morto a 55 anni. Un ragazzino decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi racconti richiamano l’attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il cuore.





Un architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudi, navigando verso un misterioso appuntamento a New York, si diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città.

“La città di vapore – scrive Mondadori – è una vera e propria estensione dell’universo narrativo della saga di Zafon: pagine che raccontano la costruzione della mitica biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così care ai lettori.

Scrittori maledetti, architetti visionari, edifici fantasmagorici e una Barcellona avvolta nel mistero popolano queste pagine. Per la prima volta pubblicati in Italia, i racconti della “Città di vapore” ci conducono in un luogo in cui, come per magia, riascoltiamo per l’ultima volta la voce inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto sognare”.