“La nostra presenza di domani è una dimostrazione civica”

Ex Ilva, “GiorgioForever, Comitato Niobe e VeraLeaks domani saranno a Palazzo di Città per ribadire la loro “azione contro il Governo italiano”. Nei prossimi giorni, inoltre, raccoglieranno quartiere per quartiere le firme dei cittadini a sostegno di una denuncia che sarà presentata contro il Governo.



Luciano Manna (VeraLeaks), Angelo Di Ponzio (GiorgioForever) e I genitori del comitato Niobe ritengono “i giochi già fatti” evidenziando “senza che questo territorio sia stato coinvolto o ascoltato”. Quindi in un documento precisano la loro posizione alla vigilia della manifestazione di domattina nei pressi del Comune. “La nostra presenza a Palazzo di Città non significa dichiarare guerra a casa nostra, alla casa dei cittadini tarantini. La nostra presenza è una dimostrazione civica, non politica e tantomeno ambientalista. Rivendichiamo il diritto di dimostrare le nostre posizioni in difesa del sacrosanto diritto alla Salute senza che nessuno ci etichetti come ambientalisti o aspiranti politici. Le decisioni su questo territorio passano da questo territorio, passano da noi cittadini”.