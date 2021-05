Valle d’Aosta in zona rossa, Sardegna in zona arancione. Zone rischio Covid: la Puglia, che sembrava muoversi verso il giallo, rimane arancione. Ordinanza ministeriale in arrivo nelle prossime ore ma il quadro sarebbe questo.



Cambierà di poco, da lunedì 3 maggio, la situazione in Italia rispetto alla settimana che si va chiudendo.