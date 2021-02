La zona gialla non è “liberi tutti”, le regole in vigore da domani in Puglia

Com’è noto, da domani 11 febbraio la Puglia entra in fascia gialla, la terza in ordine di rischio contagio. Ci sono poche ma sostanziali differenze da quanto previsto in zona arancione, ecco una scheda riassuntiva: contiene regole (Dpcm firmato il 14 gennaio scorso) che scadranno il 5 marzo. Toccherà al nuovo Governo tracciare la rotta della prevenzione anticovid da seguire in primavera:

COSA SI PUO’ FARE



Ci si può muovere liberamente all’interno della propria regione o provincia autonoma senza bisogno di autocertificazione (qualche novità a riguardo subentra il 15 febbraio). Resta in vigore il cosiddetto coprifuoco notturno tra le 22 e le 5. Al momento, gli spostamenti verso altre regioni (anche altre regioni in zona gialla) sono permessi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (FAQ).





BAR E RISTORANTI

Tra le 5 e le 18 si possono consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti, che nel resto della giornata potranno comunque operare per il servizio da asporto o consegna a domicilio secondo criteri precisi (FAQ)

NEGOZI

Nelle giornate festive e prefestive continuano a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. mostre e musei saranno visitabili con capienza ridotta dal lunedì al venerdì (FAQ)

ATTIVITA’ SPORTIVA

Consentite le attività sportive all’aperto, con distanziamento fisico e senza assembramenti. Attività in palestre, piscine, centri benessere e centri termali in zona gialla rimangono sospese, tranne che per le prestazioni legate ai «livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Sono intanto intervenuti il protocollo Coni e specifici protocolli di Federazione (FAQ)