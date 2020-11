L’appello di Giulia (30 anni) dal Moscati di Taranto: aiutatemi, serve il plasma!

Giulia ha trent’anni e da dieci giorni sta affrontando il Covid nel reparto di Pneumologia del Moscati di Taranto. Come ci ha spiegato suo zio Claudio Papa, Giulia soffre di asma e il virus sta complicando la situazione. Ha bisogno di plasma iperimmune, richiesta che la stessa Asl ha lanciato chiara e forte nei giorni scorsi per la cura di tantissimi pazienti Covid attualmente ricoverati nelle strutture ioniche.



‘So che già molti stanno chiamando i numeri 0994585874 – 0994585875 per donare il plasma iperimmune, ma bisogna trovare anche la compatibilità con Giulia Papa, 30 anni. Vi scongiuro, continuate a condividere questo appello’ ha scritto Claudio su Fb facendo rimbalzare il post di sua nipote.



“Sono spesso troppo debole per leggere, ma sento forte la vostra vicinanza e vi ringrazio – spiega Giulia – Nonostante tutte le cure e la ventilazione artificiale la mia situazione resta grave e ho bisogno di iniziare al più presto con le infusioni di plasma, é l’unica soluzione per poter guarire. Stanno facendo tutto il possibile per curarmi e per limitare i danni permanenti ai polmoni, ma ho bisogno di una azione combinata per poter guarire. Vi supplico andate a donare il plasma. Aiutatemi ad uscirne e a tornare dalla mia famiglia. Andate a donare, vi supplico. Condividete più che potete. Vi ringrazio.”