Laterza, estate 2021 nel segno di Capossela: ecco l’intero cartellone Play

Play, è questo il titolo del cartellone di eventi estivi presentato dal Comune di Laterza. “Play” vuole essere un invito ad un nuovo inizio, dopo la pausa forzata determinata dalla pandemia, spiegano dal Comune.

L’estate laertina propone eventi che si articoleranno tra luglio, agosto e settembre. Sono stati illustrati dal sindaco Franco Frigiola, dall’assessore al Turismo Sabrina Sannelli, dal consigliere comunale con delega alla cultura, Alessia Tria, dal consigliere comunale con delega a “Laterza Estate”, Rosa Natile, e dal consigliere comunale delegato al commercio e al DUC, Erasmo Tamborrino.





Gli appuntamenti vanno dallo spettacolo alla valorizzazione dell’artigianato e dell’enogastronomia. Proiezioni cinematografiche all’interno della corte del Palazzo Marchesale: quattro appuntamenti per la rassegna “Tránsiti – Scene dal Sud”, completamente incentrata sul territorio. Poi ancora le letture di “Nati per Leggere Laterza” e numerosi incontri con autori proposti dalla Proloco Laterza – D’Azzia sposi a Palazzo. Valore al centro storico che ospiterà “Le Passeggiate” ed i “Salotti di Arte e Cultura”, a cura dell’associazione “La Gravina”, nella consapevolezza che l’arte riqualifica il borgo antico e gli dà nuova vita attraverso la cultura. Previsti anche momenti dedicati al teatro, con gli spettacoli dell’ #Utep e il Dante di TeatroLab – Restiamo Umani. Una novità interessante è rappresentata dal “Laboratorio di giornalismo” di Antonella De Biasi, la “Giornata della Legalità” promossa da Onlife, associazione che invaderà il Parco Urbano con spettacoli ed attività, e poi le aperture serali del MUMA Laterza con le “Notti al Museo” insieme a Chiave di volta soc. coop. Laterza e Stili con Stile a.s.d. A suggellare il tutto il concerto-evento di VINICIO CAPOSSELA, previsto per il 4 agosto in Piazza Monte Scarati.

𝐋𝐔𝐆𝐋𝐈𝐎

𝟬𝟰 | 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗦𝘂𝗻𝘀𝗲𝘁 𝗖𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 | Oasi Lipu | 17:00 | [email protected]

𝟬𝟰 | 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗦𝘂𝗻𝘀𝗲𝘁 𝗖𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 | Palazzo Marchesale | 18:30 e 20:30 | Stili con Stile

𝟬𝟲 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗮𝗯𝗮 • 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 | Palazzo Marchesale | 20:30 | Stili con Stile

𝟬𝟳 | 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 | Nati per Leggere con Fabulandia | Oratorio San Lorenzo | 18:30

𝟬𝟴 | 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 • 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶 | Proloco, La Gravina | Via Ospedale | 20:30

𝟬𝟵 | 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 “𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼” 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 | Palazzo Marchesale | 20:00

| 𝗙𝗔𝗕𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗𝗜𝗔 – 𝗧𝗶𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝗿𝗰𝗼 | Stili con Stile, CEA | Pineta Comunale | 17:30

𝟭𝟬 | 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 “𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲” 𝗱𝗶 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 | Proloco, La Gravina | Palazzo Marchesale | 20:30

𝟭𝟭 | 𝗨𝗻 𝗽𝗼𝗺𝗲𝗿𝗶𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗢𝗮𝘀𝗶 • 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 | Oasi Lipu | 17:00 | [email protected]

| 𝗟𝗲 𝘃𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗼𝗿𝗲 • 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁 | Pro loco | Auditorium Giannico | 19:00

𝟭𝟮 | 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 “𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼” | di prof.ssa Raffaella Bongermino | A.n.m.i.g., A.n.c.r. | Chiesa Spirito Santo | 20:30

𝟭𝟯 | 𝗦𝗶𝗻𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗶𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 • 𝗚𝗶𝗼𝗰𝗼 𝟱 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 | Coop Chiave di volta | Sierro Lo Greco | 20:00 | [email protected]

𝟭𝟰 𝗲 𝟭𝟱 | 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 “𝗟𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲” 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗲 𝗕𝗶𝗮𝘀𝗶 | per ragazzi dai 11 ai 18 anni | Cavallerizza | 18:30 > 20:30

𝟭𝟱 𝗲 𝟭𝟲 | 𝗠𝗮𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 | Fiera e Funzione religiosa

𝟭𝟳 | 𝗟’𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗽𝗼𝗻𝗲 • 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗱’𝗮𝘀𝗶𝗻𝗮 | Chiave di volta | Masseria Lamacarvotta | 18:00 | [email protected]

𝟭𝟳, 𝟭𝟴, 𝟮𝟰, 𝟮𝟱, 𝟯𝟭 | 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺 • 𝗜𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗹𝗰𝗲 • II Ed. | DUC

𝟭𝟴 | 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲: 𝗥𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗲𝘀𝗶𝗲 | Proloco, La Gravina | Palazzo Marchesale | 20:30

𝟭𝟵 | 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ “𝗠𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗼𝗻𝗲 – 𝗕𝗼𝗿𝘀𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼” | Onlife | Parco Urbano | 19:00

𝟮𝟬 | 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗮: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶-𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗱” | Palazzo marchesale | 21:00

𝟮𝟭 𝗲 𝟮𝟮 | 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 “𝗟𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲” 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗲 𝗕𝗶𝗮𝘀𝗶 | per ragazzi dai 11 ai 18 anni | Cavallerizza | 18:30 > 20:30 | [email protected]

𝟮𝟯 | 𝗙𝗮𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮 • 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲 𝗰𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝘀𝗼𝗿𝗼 | Stili con Stile, CEA | Pineta Comunale | 17:30

𝟮𝟰 | 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 | A.S.D. Classic garage, DUC | Via Roma / C.so V. Emanuele | 17:00 > 24:00

| 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗿𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗲𝘁𝘁𝗲 • 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮 | Palazzo Marchesale | 17:00 | [email protected]

| 𝗢𝗡𝘀𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿𝗟𝗜𝗙𝗘 | Onlife | Parco Urbano | 10:00

| 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝗼𝘁𝗿𝗲 “𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗹𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮” 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗟𝗼𝗺𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 | Proloco, La Gravina | Palazzo marchesale | 20:30

𝟮𝟱 | 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲: 𝗨𝘀𝗰𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 | Serena Laiola | Palazzo Marchesale | 18:30 e 19:30

𝟮𝟲 | 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗮 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 • 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 | TeatroLab, Anna Carbotti | Palazzo marchesale | 19:00

𝟮𝟳 | 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗮 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 • 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 | TeatroLab, Anna Carbotti | Palazzo marchesale | 21:00

𝟮𝟴 | 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗮 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 • 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 | TeatroLab, Anna Carbotti | Palazzo marchesale | 19:00

𝟮𝟵 | 𝗖𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗲𝘀𝗼𝗿𝗼 | 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗳𝗲 | Centro storico | 18:00 > 20:00 |

| 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝘂𝗰𝘆 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶 S𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 | Proloco, La Gravina | Palazzo Marchesale | 21:00

𝟯𝟬 | 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 • 𝗧𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 | Sierro Lo greco | 18:00

| 𝗙𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗡𝗼𝗻 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 | 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗨𝘁𝗲𝗽 | Piazza Monte Scarati (largo San Lorenzo) | 21:00

𝟯𝟭 | 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 “𝗚𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝘃𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶, 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶” | Proloco, La Gravina | Palazzo Marchesale | 20:30

𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎

𝟬𝟭, 𝟬𝟳, 𝟬𝟴, 𝟭𝟰, 𝟭𝟱, 𝟮𝟭, 𝟮𝟮, 𝟮𝟴, 𝟮𝟵 | 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺 • 𝗜𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗹𝗰𝗲 • II Ed. | DUC

𝟬𝟭 | 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗹𝗸 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗮… 𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 | Proloco | Piazza Vico Balbo | 21:00

| 𝗜 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗺𝗮 • 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 | Soc. coop Chiave di Volta | MUMA | 17:00 | [email protected]

𝟬𝟯 | 𝟮𝟭 𝗲 𝟮𝟮 | 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 “𝗟𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲” 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗲 𝗕𝗶𝗮𝘀𝗶 | per ragazzi dai 11 ai 18 anni | Cavallerizza | 18:30 > 20:30 | [email protected]

| 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗮: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶-𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗱” | Palazzo marchesale | 21:00

𝟬𝟰 | 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗔𝗣𝗢𝗦𝗦𝗘𝗟𝗔 | Piazza Monte Scarati (Largo San Lorenzo) | TicketOne.it

𝟬𝟱 | 𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 | Viaggi di carta | Oratorio san Lorenzo | 18:30

𝟬𝟲 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗮𝗯𝗮 • 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗱𝗼𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 “𝗦𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻” | Stili con stile | Palazzo Marchesale | 19:00

𝟬𝟳 | “𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗲 𝘂𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗲” • 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗠𝗼𝗻𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶 | Palazzo Marchesale | 21:00

| 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 “𝗧𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶” | Valle degli Asini | 18:00

| 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗿𝘂𝗽𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗩𝗶𝘁𝗼 | Chiave di volta | Palazzo marchesale | 17:00 | [email protected]

𝟬𝟴 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗕𝘂𝘀𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 • 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 | DUC | Via Roma – P.zza V. Emanuele | 21:30

𝟭𝟬 | 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗥𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼 “𝗨𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮…𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱’𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲” | Chiesa San Lorenzo | 20:30

𝟭𝟭 > 𝟭𝟲 | 𝗠𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗶𝘁𝗶𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗕𝘂𝘀𝘁𝗼 | Onlife e Proloco | Centro storico

| 𝗟𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲 “𝗦𝗮𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗱’𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮” | La Gravina | Centro storico

𝟭𝟭 | 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗮: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶-𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗱” | Palazzo marchesale | 21:00 |

𝟭𝟯 | 𝗜 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗲 • 𝗧𝗲𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗼 | Allegra fattoria delle murge | 17:30

| 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 • 𝗦𝗮𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 | La Gravina | Centro storico

| 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 | MUMA | Chiave di Volta e Stili con Stile | 21:00

𝟭𝟳 | 𝗣𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝘇𝗲 | Proloco | Palazzo Marchesale | 20:30 21:45

𝟭𝟴 | 𝗬𝗼𝗴𝗮 𝗮 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 | Chiave di volta | Palazzo marchesale | 17:30 | [email protected]

| 𝗥𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗮: “𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶-𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗱” | Palazzo marchesale | 21:00 |

𝟭𝟵 | 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 “𝗚𝗮𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗶𝗳𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗗𝗮𝗻𝘁𝗲” | Proloco, La Gravina | Palazzo marchesale | 20:30

𝟮𝟬 | 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗔𝘀𝘁𝗼𝗿 𝟭𝟬𝟬 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗼𝗹𝗹𝗮 | 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗼 𝘀𝗼𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗶𝗼 | Palazzo marchesale | 19:30 21:00

𝟮𝟭 | 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 | MUMA | Chiave di Volta e Stili con Stile | 21:00

𝟮𝟮 | 𝗦𝘂𝗻𝘀𝗲𝘁 𝗖𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 • 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 | Oasi Lipu | 17:00 | [email protected]

| 𝗥𝗶𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶 | Nunzia Minei | Piazza Vittorio Emanuele | 18:00

𝟮𝟯 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗮𝗯𝗮 “𝗦𝗶𝗻𝗻𝗲𝗳𝗼” | Stili con stile | Palazzo marchesale | 19:00

𝟮𝟰 𝗲 𝟮𝟱 | 𝗔𝘁𝘁𝗿𝗮𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶…𝗗𝗮𝗻𝘁𝗲 | Teatrolab | Palazzo marchesale | 20:00 e 21:30

𝟮𝟱 | 𝗡𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 “𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱’𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲” + 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝘃𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ | Piazza Vico Balbo | 18:30

𝟮𝟲 | 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 “𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗟𝗮𝘇𝗮𝘇𝘇𝗮𝗿𝗮 𝗚𝗶𝗽𝘀𝘆 𝗝𝗮𝘇𝘇 𝗾𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀 | Piazza Vico Balbo | 21:00

𝟮𝟳 | 𝗖𝗔𝗥𝗦𝗜𝗖𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗥𝗲𝗺𝗼 𝗔𝗻𝘇𝗼𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 | Piazzale Monte Scarati (san Lorenzo) | 21:00

𝟮𝟴 | 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗿𝘂𝗽𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗲 𝘀𝗮𝗻 𝗟𝗲𝘂𝗰𝗶𝗼 | Chiave di volta | 17:00 | [email protected]

| 𝗥𝗶𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 | 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗮𝗻 𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗿𝗼𝗻𝗲 | Piazza Monte Scarati | 21:00

𝟮𝟵 | 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗼 | MUMA | Chiave di Volta e Stili con Stile | 21:00

𝟯𝟭 | “𝗦𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶…” | Francesco Malizia | Palazzo Marchesale | 21:00 |

𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄

𝟬𝟮 > 𝟬𝟯 | 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗡𝗼𝗿𝗱𝗦𝘂𝗱 | Ass. nord Sud | Piazza Plebiscito | 19:00

𝟬𝟯 | 𝗙𝗔𝗕𝗨𝗟𝗔𝗡𝗗𝗜𝗔 • 𝗘𝘀𝗽𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻 | Stili con stile + CEA | Gravina di Laterza | 17:30

𝟬𝟰, 𝟬𝟱 | 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺 • 𝗜𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗹𝗰𝗲 • II Ed. | DUC

𝟬𝟰 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗜𝗜 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 • 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗶𝘃𝗼 | DUC | Piazza Plebiscito- centro storico | 17:00

𝟬𝟱 | 𝗟𝗮𝘁𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗜𝗜 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 • 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗶𝘃𝗼 | DUC | Uliveto secolare Az. Campanello, La Valle degli Asini – Az. Lamacarvotta

| 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 “𝗦𝘂𝗹𝗹’𝗮𝘂𝗹𝗮 𝘀𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮” | Palazzo marchesale | 20:00

𝟭𝟭 | 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗰𝗼 | Nord Sud | Piazza Vico Balbo | 20:00

𝟭𝟮 | 𝗜𝗩 𝗧𝗿𝗼𝗳𝗲𝗼 𝗫𝗖𝗢 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝗻𝗲 | ASD Ciclo Team Laerte | Pineta comunale | 8:30

𝟭𝟵 | 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 • 𝗜𝗜 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 | Associazioni sportive | Piazza Vittorio Emanuele | 9:00