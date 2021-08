Lavori all’hub vaccinale in Arsenale, spostati al pomeriggio gli appuntamenti del 5 agosto mattina (9-11)

L’Asl di Taranto comunica che “a causa di alcuni interventi di manutenzione non prevedibili e non rimandabili, domani giovedì 5 agosto l’hub vaccinale presso l’Arsenale della Marina Militare (Via Di Palma) a Taranto sarà attivo dalle ore 11:00 alle ore 19:00.

Tutti gli appuntamenti previsti all’Arsenale MM giovedì 5 agosto dalle ore 9:00 alle ore 11:00 sono spostati nella stessa giornata nella fascia oraria 17:00-19:00. ASL Taranto si scusa con gli interessati per il disagio ma gli interventi sono indispensabili al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori”.